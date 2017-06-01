Сергей Гуральников вместе со своими сообщниками подозревается в мошеннической деятельности. Суд принял решении оставить замглаву Федерального казначейства под арестом до середины лета. Как информирует российское агентство «ТАСС», судья отклонил апелляцию со стороны защиты.

Во время очередного заседания судья по делу о крупном мошенничестве огласил приговор, исходя из которого, апелляция защиты отклонена. Таким образом, московский суд признал законность ареста Сергея Гуральникова, ранее занимающего должность замначальника российского Федерального казначейства. Помимо Сергея были арестованы еще трое человек подозреваемые в мошеннической деятельности. Сообщается, что мошенники будут находиться в СИЗО до июля, а именно до 10 числа. В федеральной службе пока не комментируют произошедшее, известно, что Гуральников сейчас находится в незапланированном отпуске.

Необходимо напомнить, уголовное дело возбудили в марте текущего года, правоохранительными органами были арестованы, помимо Гуральникова, Роман Павлов, последний входит в совет директоров «Сириус», гендиректор фирмы Александр Литвинов. Адвокат последнего фигуранта уголовного дела заявил, что его подзащитный получил обвинение из-за неустановленных сетевых плат. Но он утверждает, что в документе речь идет лишь об их поставке.

«Сириус» выполняет проектирование, строительство различных объектов, разрабатывает автоматизированные решения для проектов. На протяжении последних пару лет компания получала государственные контракты на сумму более 195 млн рублей.