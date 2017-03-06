Сергей Семенов: адвокат «насильника из Ульяновска» считает, что нужно бороться до конца

Адвокат Сергея Семенов уверен, что подзащитный не должен сидеть даже 3,3 года: это тот случай, когда девочка оговорила парня. Николай Москов провел все процедуры, необходимые для защиты: на очной ставке был, экспертизы изучал досконально, а глядя «Пусть говорят», пребывал в шоке. На его памяти не было такого, чтоб «изнасилованная» позорила «насильника» на всю страну. Девушка явно самопиарится за счет парня.

Адвокат ругает всю журналистскую братию и упрекает в некомпетентности: ссылаться надо на второй приговор, поскольку сработала апелляция, и Сережа сидит теперь 3 года, а не 8. Самая наглая ложь состоит в том, что СМИ пишут: «Жертва вырывалась и кричала», но на не кричала, не вырывалось, ее вырвало на брюки «насильника», а после секса с Семеновым она приставала уже к совершенно другому парню. Диана может сколько угодно рассказывать журналистам о том, что ее бил Семенов, в показаниях 1 апреля 2016 года этого не было. Не насиловал Диану и второй юноша, некий Рухлин, он вообще где-то затерялся в этом скандальном деле. Насильника в этом деле или два, или ни одного, но как тогда объяснить такую избирательность Дианы? И самое главное – единственной пьяной буквально до состояния животного была на той вечеринке сама Шурыгина.

Второго фигуранта дела, которого «Пусть говорят» даже не думает искать, спасло только то, что он вовремя одумался, передумал и не довел начатое до конца. Видимо, его научили, что если пьяная девушка сказала «нет», то нужно немедленно прекращать. А в идеале ее не нужно вообще трогать. Но Рухлины могли и откупиться, а Шурыгины отправить дочь в полицию. На начальной стадии делопроизводства девочка может забрать заявление, сказав, что оклеветала парня, что все было по согласию, просто отец увидел меня пьяной, и я начала врать. Но это чревато статьей уже для девочки – «заведомо ложный донос», и то пьяную несовершеннолетнюю никто бы не привлек за такое.