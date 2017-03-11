Сергей Семенов: Андрей Малахов «женит» Диану Шурыгину и ее «насильника»

Андрей Малахов признается СМИ, что ему надоела шумиха вокруг Шурыгиной и ее «насильника» Сергея Семенова. Изначально семья Семеновых и руководство «Первого канала» совершенно не то имели в виду. Никто не думал, что в скандальность ситуации вцепятся нечистоплотные дельцы и начнут делать Диане коммерческие предложения. В первом выпуске программы прозвучала последняя здравая идея: «не вступайте в связи на вечеринках, ждите настоящей любви».

Ведущий отметил, что программа сделала немало для Сергея Семёнова, уменьшив срок, но три года ему придется отсидеть. «Театр абсурда» начался сразу, как потерялась основная мысль: Диана свое еще получит и не раз, но это не повод бросаться на семью девушки. Так же шоумена возмутила позиция ульяновской полиции: они отлично знают адреса «вписок», где царят пьянство и разврат, но ничего не предпринимают. Вчерашние дети безбоязненно снимают эти квартиры, и там находят потом не только жертв насилия по пьяни, но и наркотики. Гуляла молодежь всегда, но с такими последствиями – только в последнее время. Сначала Малахов верил в благородство Дианы, в то, что она поможет другим жертвам насилия не побояться сказать, но подростка «несет» то в модели, то в блогерши, то в рэперши.

Чем закончится эта странная, грязная история без четкого финала – неизвестно, но прецеденты бывали всякие. Кому-то удавалось записать на диктофон исповедь пьяной «жертвы» о том, что N лет назад она оклеветала «насильника» по понятным только одной ей причинам. Тогда «насильник» — счастливчик: он получает назад свое доброе имя и компенсацию. Есть еще вариант – Семенов после отсидки женится на Шурыгиной, но это уже из серии фантастики.