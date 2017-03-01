Сергей Семенов был выпущен на свободу: кто распространяет слухи в сети «Интернет»

Сергей Семенов был выпущен на свободу. Об этом сегодня сообщают некоторые информационные источники, а также свободу молодого человека обсуждают пользователи различных социальных сетей. На самом деле, Сергей продолжает отбывать свой положенный срок в колонии. Те, кто поддерживает Семенова, интересуются, кто распространяет слухи о свободе юноши в сети «Интернет».

Впервые данная информация появилась в социальной сети «Вконтакте». Те, кто поддерживает Сергея, принялись поздравлять его с освобождением, однако, слухи оказались лишь слухами. Напомним, что молодой человек был направлен в колонию строгого режима за изнасилование несовершеннолетней девушки Дианы Шурыгиной.

Данная история об изнасиловании считается очень запутанной, этот инцидент сегодня обсуждают многие пользователи сети «Интернет». Кто-то выступает за свободу Сергея, обвиняя Диану в том, то она сама была инициатором интимных отношений с Семеновым, а кто-то считает, что три года Сергей получил за то, что нарушил закон и вступил в интимную связь с девушкой, не достигшей совершеннолетия. Изначально Семенов получил гораздо больший срок, однако, решение суда удалось обжаловать.

Данная история была придана широкой огласке после выпуска программы «Пусть говорят», где Диана рассказывала о том, как произошло изнасилование. В студии шоу свое мнение высказали родители девушки, а также семья Сергея Семенова. Несмотря на слухи о том, что Сергей Семенов получил свободу, он продолжает отбывать срок в колонии строгого режима.