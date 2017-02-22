Сергей Семенов: что говорит сам «насильник» о Диане Шурыгиной

Сергей Семёнов, якобы изнасиловавший год назад на вечеринке в Ульяновске Диану Шурыгину, не считает себя насильником. Девушка, хоть и была пьяная, сказала «да», даже была инициатором контакта с парнем. Она вела себя легко и непринужденно, так что ни о каком изнасиловании не шло и речи. О сексе с 16-илетней Сергей бы еще десять раз подумал, но Диане было 18, по ее словам.

Слова Дианы о том, что она выпила «чуть-чуть на донышке стакана» после шоу «Пусть говорят» стали крылатыми – девушка давно и систематически пьет. Сергей и Диана, сами того не желая, раскололи Россию на два лагеря, хотя тех, кто на стороне Сергея, намного больше. На второй программе «Пусть говорят», инициированной сестрой Семенова, Диана намерена рассказать вместе со своей мамой, как ей плохо живется после первого выпуска. Ее с мамой бьют, их машине режут колеса, отец оставил работу, семья вынуждена снимать квартиры в разных районах города, из которого ее выживают. Но Сергею на зоне приходится еще хуже, хотя ему уменьшили и смягчили приговор. Чтоб на втором выпуске шоу было два мнения – журналисты канала «Первый» навестил парня на зоне.

Сергей рассказал, что ставить крест на своей жизни не собирается: три года – не восемь лет, он себе срок еще и уменьшит, выйдя по УДО. После тюрьмы тоже опускаться на дно не станет, найдет нормальную работу, если с академией не получилось. Новое шоу вряд ли прольет что-то новое на сказанное им ранее, Сергей не рассчитывает на раскаяние Дианы, но поддержка ему приятна. Все равно он-то знает, как все было на самом деле: Шурыгина не давала ему прохода, висела на нем, хотя обещала ждать какого-то парня из армии.