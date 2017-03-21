Сергей Семенов: друзья «насильника из Ульяновска» сделали реконструкцию событий годичной давности

Примерно год спустя друзья «ульяновского насильника» Сергея Семенова сняли тот же коттедж, что и 1 апреля 2016 года, чтоб отреконструировать те события. Парней очень волновал план дома – толщина стен, слышимость, звукоизоляция. Неужели орущую во весь голос «жертву» никто не услышал? Слышимость, как оказалось, была отличная, так что Диана Шурыгина вовсе не кричала, хоть ее и «насиловали».

Одна из подруг Сергея, которая была на той злосчастной вечеринке, вспомнила все очень детально: после секса со случайной партнершей Семенов вернулся за стол, потом туда же, по словам Анастасии, шатаясь пришла Диана. Настя заметила, что малолетка до безобразия пьяна, но не избита, крови на лице не было, зато она продолжала напиваться, хотя куда уж больше. Сподвиг ребят на поминутную реконструкцию событий «специалист по лжи» и прочим невербальным техникам Илья Анищенко. Ему стало интересно, кто из «левых лиц» будет врать и зачем.

Врет пока, по мнению психолога, только Шурыгина. Ее мотивы вполне понятны: ее не принимали сверстники из-за скудности интересов Дианы, и потому девушка дружила с парнями постарше, не понимая, чего они от нее хотят. В компаниях, где проводила время Диана, всегда было больше парней, чем девчонок, круга «верных подружек» у Шурыгиной не сформировалось. А еще ее никогда не встречали со школы родители: одноклассницы вообще не видели Наталью и Алексея Шурыгиных в школе. А к журналистике, в которую сейчас так рвется Диана, она раньше никогда не тяготела.