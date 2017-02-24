Сергей Семенов наблюдает из колонии за Дианой Шурыгиной

Сергей Семенов, которого суд признал виновным в изнасиловании Дианы Шурыгиной, сейчас отбывает срок в колонии. Жительницу Ульяновска два раза приглашали на шоу «Пусть говорят», где она рассказала всю историю происшедшего.

Ранее суд присудил парню 8 лет тюремного заключения, но после апелляции срок был сокращен до 3 лет и 3 месяцев. Во время очередного выпуска программы, Семенов дал интервью с колонии, где рассказал свою версию происшедшего. Парень заявил, что был в ужасном состоянии, когда услышала первый приговор в суде, и как был рад удачной апелляции, несмотря на то, что срок, который необходимо отсидеть в тюрьме остается не маленьким.

Стало известно, что из колонии парень следит за развитием событий, связанных с изнасилованием. Его сокамерники также наблюдают за скандально известной Шурыгиной.

«Молодой человек осведомлен тем, что происходит на воле вокруг истории Дианы Шурыгиной, он продолжает следить за событиями, мы все здесь смотрим телевидение», — говорит источник в колонии, где отбывает срок Сергей Семенов.

Напомним, на вечеринке между Сергеем и Дианой произошел интим. По словам девушки, Сергей ее избил, а после изнасиловал, но молодой человек утверждает, что их связь была по обоюдному согласию. Большинство пользователей интернета не верят в историю Дианы, они стали на защиту Семенова.