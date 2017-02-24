Сергей Семенов: осужденные не обижают Сергея за решеткой

Хотя статья у Сергея Семенова, «насильника» Дианы Шурыгиной из Ульяновска, как говорится, «нехорошая», другие заключенные его не обижают. Обычно насильников не жалуют и доводят до петли, но зеки умеют различать настоящих мучителей девушек от тех, с кем не все ясно. Сергей стал скорее «братом по несчастью»: на зоне есть те, которые сидят по ошибке, хотя их меньше, чем хотелось бы.

Сотрудники ФСИН имеют представление об истории парня, знают «понятия» в тюремном мире, потому держат руку на пульсе. Но пока инцидентов не было, Сергею в камере создали нормальные условия, у него есть все предпосылки выйти по УДО. Так же некоторые «авторитетные» умеют возможность контролировать дела на «воле», и они то и дело рассказывают Сергею обо всех «передвижениях» Дианы Шурыгиной. Но парень сам пришел за решеткой для себя к некоторым выводам: не стоит трогать пьяную девушку. Она, протрезвев, много раз поменяет свое мнение. Недаром же в некоторых соцопросах о Диане и Сергее есть пункт «оба виноваты», его приверженцев в городе Липецке относительно много – 15,5%.

В интернете немало соцопросов относительно виновности Сергея в изнасиловании Дианы, но мало где есть пункт, допускающий вину обоих фигурантов. Такие люди не выйдут на улицу с плакатами «Он хороший!» и «Требуем справедливости», как это было в Ульяновске. Раз попал за решетку – не такой уже и «хороший». Предыдущее поколение даже на шоу «Пусть говорят» рассказало, что гуляли в их юности много, весело, но как-то «разумно». Подростки даже в 90-х не велись на пьяных девушек, осознавая, что они наутро поведут себя совсем иначе и подадут в суд. Пьяных или оставляли проспаться, или заказывали им такси. Но все равно 66% нынешних липчан винят исключительно Диану, а 1,3% феминисток видят одностороннюю вину Сергея.