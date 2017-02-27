Сергей Семенов, последние новости: куда «пропал» второй насильник Дианы Шурыгиной

Сергей Семенов, которого обвинили в изнасиловании Дианы Шурыгиной и приговорили к тюремному заключению, продолжает отбывать свой срок. Однако на фоне скандала с участием Дианы и Сергея, никто не обратил внимания, что в деле был еще один непосредственный фигурант – Александр Рухлин.

Как рассказала Диана, парень принимал непосредственное участие в ее изнасиловании. Рухлин зашел в комнату уже после того, как из нее вышел Семенов. Однако Семенова к тюрьме приговорили, а Рухлина нет. Где сейчас Александр и что с ним происходит, не известно ровным счетом ничего.

Суть истории Александра заключается в следующем. Дело в том, что отец Дианы Шурыгиной сразу после изнасилования дочери провел «беседу» с обидчиками девушки. Он потребовал от них денежную компенсацию. Однако Рухлин деньги заплатил, а Семенов нет. В итоге, к Александру претензий никто не выдвигал, а Сергею пришлось сесть за решетку.

К слову, Рухлин проходил по делу в качестве свидетеля. Парень дал показания следователям и рассказал, что не увидел следов физического насилия на теле Дианы. В свою очередь, Шурыгина заявила в полицию, что Семенов ее избивал в процессе совершения сексуального акта.

Напомним, что Диана Шурыгина сообщила, что ей поступило предложение сняться в фильме.