Обидчик Дианы Шурыгиной Сергей Семенов продолжает нести наказание в колонии. На днях в социальных сетях появилась информация о том, что Семенова якобы освободили из колонии. При этом подробностей этого так и не поступило.

При попытке проверить информацию об освобождении Семенова, можно наткнуться только на отсутствие этой информации. Никакие достоверные источники не подтвердили данное сообщение, а крупные СМИ и вовсе не предали ему значения. Впрочем, ажиотаж вокруг Семенова и Шурыгиной все равно большой и продолжает расти.

Петицию в поддержку Сергея подписали по состоянию на утро 25 февраля уже более 320 тысяч подписчиков. При этом количество участников кампании все еще продолжает увеличиваться огромными шагами. За последние сутки документ подписали около пятидесяти тысяч человек. И это при том, что аналогичные петиции распространяются и на других популярных площадках, собирая десятки тысяч подписей.

На днях также в интернет-изданиях начали сообщать о том, что Сергея поддерживают другие заключенные в колонии. Следовательно, даже в местах лишения свободы его считают невиновным. Впрочем, сам Сергей об этом ничего не говорил.

Что касается Шурыгиной, то она продолжает становиться все более популярной персоной. Ее страничку в соц. сети «ВКонтакте» читают десятки тысяч человек. Тысячи новых подписчиков появляется и на ее канале на «Ютубе», даже несмотря на то, что она не слишком активно его ведет.