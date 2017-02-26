Сергей Семенов, последние новости: родственники Сергея объяснили ситуацию с его «освобождением»

Сергей Семенов, которого осудили за изнасилование Дианы Шурыгиной, не выходил на свободу по условиям УДО, как об этом написали в социальных сетях. Напомним, что на днях в соц. сетях появилась фейковая новость о выходе Семенова.

Скорее всего, авторы таких новостей воспользовались огромным ажиотажем вокруг истории Сергея Семенова и Дианы Шурыгиной. На пике популярности двух персон каждая новая информация о них пользуется спросом общества. Тем более что в одном из выпусков «Пусть говорят» журналисты передачи взяли интервью у Сергея. Семенов рассказал, что планирует выйти на свободу раньше положенного срока.

Как сообщают российские электронные СМИ, родственники парня окончательно опровергли информацию об освобождении парня. В группе поддержки Сергея в социальной сети появилось соответствующее сообщение. По словам родных заключенного, они по-прежнему продолжают бороться за справедливость по отношению к Сергею, однако достичь ее пока не удается. Родственники сообщили, что никакого суда после апелляции не было, и парень все еще остается в местах заключения.

Таким образом, новость об освобождении Семенова действительно была фейковой и ориентировалась, скорее всего, на громкий заголовок. Впрочем, эффект был очень внушительный – ажиотаж вокруг этой информации в поисковых системах и социальных сетях оказался высоким.

Напомним, что параллельным курсом Диана Шурыгина продолжает осваивать профессию блогера, а в Сети продолжает распространяться петиция в защиту Сергея Семенова.