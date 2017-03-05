Сергей Семенов продолжает отбывать срок: адвокат парня рассказал детали происшествия

Сергей Семенов продолжает отбывать тюремное заключение, по причине обвинения в изнасиловании Дианы Шурыгиной. Большинство россиян не верят в его виновность.

Николай Москов, который является адвокатом Сергея Семенова, во время следствия и вынесения приговора он заявил, что не считает своего подопечного виновным.

«Начал заниматься делом в начале сентября прошлого года. Находился на очных ставках, общался с экспертами. У меня не было еще подобного дела, когда историю изнасилования раскрутили на всю страну. Обычное подобные вещи все стараются держать в секрете. Осведомлен со всеми подробностями происшествия, был удивлен статьям в интернет о виновности парня. Особенно удивили моменты, когда писали, что Шурыгина вырывалась и кричала, где это взяли? Ни в одном из допросов не прозвучали такие детали. Также во время экспертизы не было обнаружено никаких повреждений в гениталиях. Еще один момент, когда приехали правоохранительные органы всех забирать, все ребята были почти трезвые, только Диана была пьяна, можно даже сказать напилась до скотского состояния. Интересным моментом является тот факт, что на первом допросе девушка даже не рассказала о побоях, а следователи и не спросили о них, если бы они действительно присутствовали», — рассказал адвокат Семенова.