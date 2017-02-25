Сергей Семенов продолжает отбывать срок в колонии, который ему присудили за изнасилование Дианы Шурыгиной. После апелляции срок сократили практически на 5 лет.

В интернете появилась информация об освобождении Сергея Семенова, после выхода второго выпуска передачи «Пусть говорят», которая была посвящена теме изнасилования. Родные парня опровергли эту информацию. По их словам, они продолжают делать все, чтобы добиться справедливости и Сергея оправдали. Необходимо отметить, что осужденный находится в третьей колонии города Димитровграда.

После очередного выхода в эфир «Пусть говорят», в социальных сетях снова активно обсуждают Семенова и Шурыгину. Как и ранее, большинство пользователей интернета сходятся во мнении, что девушка завралась, их интимная близость была по обоюдному согласию. Напомним, Диана Шурыгина сейчас является одной из самых обсуждаемых персон в виртуальной сети. Ее известность сравнивают с популярностью ведущей на ТНТ Ольгой Бузовой. Девушке нравится это, поэтому она активно старается еще более пропиариться. Для этого она недавно заявила, что стала видеоблогером на Ютуб, где уже создала собственный блог, а также начала публиковать ролики.