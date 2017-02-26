Сергей Семенов продолжает отбывать срок за изнасилование: парня не отпустили из колонии

Сергей Семенов, которого посадили на 8 лет по причине изнасилование Дианы Шурыгиной, до сих пор находится в колонии.

Стало известно, что сокамерники молодого человека поддерживают его, как и большинство пользователей интернета. Стоит отметить, что после выхода выпуска «Пусть говорят» где Шурыгина рассказала об изнасиловании, девушке многие не поверили. Во время шоу раскрылись некоторые моменты, которые неизвестны были в суде. Так, отец девушки предлагал семье парня 1000000 руб, чтобы забрать заявление с полиции. Подобная ситуация не первая у Дианы, ранее ее бывшего парня также судили за ее изнасилование, ему присудили один год условно.

На сегодняшний день история Семенова и Шурыгиной набирает популярность, и девушка этим пользуется. Она активно раскручивает свои страницы в социальных сетях, создала видеоблог на Ютуб, где начала публиковать личные ролики. Сообщается, что Шурыгина получила пару предложений от модельных агентств Москвы. Об этом заявил Андрей Малахов. Ведущий не постеснялся рассказать, что к нему обращались два олигарха, чтобы он посодействовал их поездке с Дианой в Куршавель. Это не единственные предложения жертве, так она в скором времени может сняться в клипе, принять участие в модном показе.