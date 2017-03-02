Сергей Семенов смотрит «Пусть говорят» со своей «жертвой» в колонии общего режима

После первого выпуска шоу «Пусть говорят», где Диана Шурыгина вела себя нагло и развязано, апелляционный суд пересмотрел дело Сергея Семенова. «Насильник» сидит в колонии общего режима, где не такие суровые правила, как в колонии строгого режима. Заключенный смотрит телевизор и видит, что его «жертва» хочет прославиться на всю страну.

Три года и три месяца предстоит парню сидеть в колонии №3 Димитровограда. Он в курсе того что «Первый канал» снимает все новые выпуски с Дианой, по возможности следит за ними и публикациями в СМИ. Сергей понимает, что вторая апелляция может не сработать, потому будет сам себе зарабатывать УДО. Что же касается Шурыгиной, то ею уже заинтересовались на «Доме-2». Бывший «домовец» уверяет, что на программе только такие и уживаются – наглые, развязанные, которые то смеются, то рыдают, а то кидаются на всех с обвинениями. Но именно эту, конкретную девушку видеть на «Острове любви» Степан не хотел бы: там все молодые люди сядут в тюрьму, учитывая, какие легкие нравы царят на «Поляне».

Многие звезды шоу-бизнеса уверены, что если Диана Шурыгина способна сначала лечь с парнем, а потом написать на него в полицию, то ей за это «воздастся». Парень на людях храбрится, а на самом деле вопрос – восстановится ли он после тюрьмы в своей Академии сельского хозяйства и найдет ли работу со справкой об освобождении. Самое обидное – никто не знает, что было по правде, и на какой стадии Диана сказала «нет».