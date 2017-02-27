Сергей Семенов в колонии: заключенного не отпустили на волю

Сторонники Сергея Семенова переживают за него, они надеются, что после выхода очередного выпуска «Пусть говорят», парня выпустят из колонии.

Только желания людей недостаточно, но участники сообщества «ВКонтакте», которое было создано его сестрой, утверждают, что будут делать все необходимое, чтобы добиться справедливости, а невиновный парень вышел на свободу. Стоит отметить, что жители Ульяновска выходили на митинг в поддержку Сергея Семенова, создавали петицию.

Необходимо уточнить, недавно в интернете появилась фейковая новость, что 21-летнего парня отпустили домой. Ее автор остался неизвестный. Новость распространилась по социальной сети, поэтому для того чтобы пресечь домыслы родные Семенова опровергли данную информацию: «Он продолжает находиться в колонии, после апелляции не было очередного суда. Все мы продолжаем борьбу за его освобождение».

Личности, которые попадают в тюрьму по статье за изнасилование очень страдают в этом заведении, но сокамерники Семенова поддерживают парня, так как уверенны в его невиновности, а также взяли его под опеку. Источник в колонии сообщил, что заключенные следят за ходом этой истории.

Напомним, Сергею Семенову после апелляции сократили срок до 3 лет и 3 месяцев. После скандала он был исключен из ВУЗа.