Сергей Семенов заявил, что Диана Шурыгина сама виновата в том, что произошло

Сергей Семенов, которого скандально известная Диана Шурыгина обвинила в изнасиловании, считает, что девушка сама виновата в своих бедах. Накануне Шурыгина второй раз пришла на передачу «Пусть говорят». На этот раз девушка фактически встретилась со своим обидчиком – журналисты посетили Сергея в колонии.

Если девушка осталась на своем, продолжая обвинять 21-летнего Семенова в изнасиловании, то сам парень оказался на удивление сдержанным. Комментируя обвинения в свой адрес, он признался, что не желает травли Диане и уверил, что травля происходит не по его инициативе. Парень считает, что нынешнее поведение Шурыгиной может привести к тому, что ей станет только хуже.

Кроме того, Семенов раскрыл некоторые любопытные подробности «изнасилования» Дианы. По его словам, в вечер, когда все произошло, Шурыгина сама вела себя очень провокационно, уделяла ему откровенные знаки внимания и соврала о том, сколько ей лет.

Напомним, что по версии самой Дианы, она действительно была пьяна в тот вечер, поэтому не полностью отдавала себе отчет в своих действиях. Однако с ее слов, Сергей вел себя очень агрессивно, избил ее и совершил сексуальный акт в грубой насильственной форме.

Примечательно, что после огласки истории Дианы Шурыгиной, общество, в большинстве своем, поддержало именно Сергея, встав на его сторону и запустив массовую травлю девушки. Многие считают, что Диана попросту подставила парня, а на вечеринке переспала с ним по своей же воле.