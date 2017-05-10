Сергей Шойгу, выступая с речью на Параде в честь Дня Победы, назвал этот праздник символом величия народа всей Российской Федерации. Глава Министерства обороны России направил свои поздравления ветеранам и другим участникам парада. Он отметил, что героические традиции фронтовиков сегодня достойно продолжают все военнослужащие нашей страны.

Министр обороны Сергей Шойгу выступил вчера, на Параде Победы, с поздравительной речью в адрес ветеранов и других участников парада. Он отметил, что Девятое мая — это особая дата, которая навечно вписана в мировую историю. Сегодня она является символом патриотичности и духовного величия советского народа, который на своих плечах вынес все тяготы войны и освободил от фашизма не только родную землю, но и страны Европы.

По сообщению ИА ТАСС, министр также отметил, что сегодня боевые традиции тех солдат, которые сражались на полях Великой Отечественной войны, достойным образом продолжают российские военные, которые, как и их деды и прадеды честно выполняют свой долг перед Родиной и охраняют рубежи страны. Главная задача, которая стоит перед ними на данный момент — это борьба с международным терроризмом.

Шойгу сказал, что все россияне сегодня преклоняются перед великим подвигом ветеранов, тружеников тыла и тех, кто не вернулся с той войны. Память о всех этих людях для всех жителей нашей страны священна. По приказу министра в 22-00 по МСК были произведены салюты из артиллерийских орудий в Москве и других городах-героях РФ.