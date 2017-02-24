Сергея Семенова не выпустили из тюрьмы: защитники парня будут продолжать добиваться справедливости

После очередного выпуска программы «Пусть говорят», посвященного нашумевшему изнасилованию в Ульяновске, пользователи интернета надеются, что Сергея Семенова выпустят на свободу.

Последний выпуск шоу в очередной раз расколол жителей Ульяновска. Несмотря на критику, которой подвергается ежедневно Диана Шурыгина, она стала знаменитой. Ее популярность сравнивают с популярностью Ольги Бузовой. Девушка активна в социальных сетях, ежедневно на нее подписывается большое количество людей. Диана решила этим воспользоваться и объявила, что планирует стать видеоблогером на Ютуб.

Необходимо отметить, что большинство пользователей интернета считают Шурыгину мошенницей, а все ее эмоции фальшивкой. Что касается обвиняемого в изнасиловании, родные создали петицию в его поддержку, а 21 февраля в Ульяновске прошел митинг. Участники акции требовали выпустить парня из тюрьмы, так как он невиновен.

«Сергея не освобождали из колонии, после апелляции не было очередного судебного разбирательства. Мы продолжаем бороться за справедливость и его освобождение», — рассказали родные парня.

Сообщается, что сокамерники Сергея поддерживают его, они также верят в его невиновность. Необходимо уточнить, что ранее суд приговорил молодого человека к 8 годам заключения, но после апелляции данный срок удалось сократить до 3 лет и 3 месяцев. Напомним, молодые люди познакомились на вечеринке, между ними произошла интимная близость, которая, по словам парня, была по обоюдному согласию. Но Диана утверждает, что юноша воспользовался тем, что она была выпившая, избил ее и изнасиловал.