Сергея Семенова выпустили: фейкова новость об освобождении сходит на нет

Фейкова новость об освобождении «ульяновского насильника» Семенова сходит на нет: ни один выпуск «Пусть говорят» не проходит без интервью с Сергеем. Парень все еще в колонии общего режима, он не надеется на вторую апелляцию: первая для него очень много сделала – срок уменьшился наполовину. Родные Сергея просят не писать им заведомые глупости: в третьем выпуске «Пусть говорят» они все сказали.

О четвертом выпуске программы семья Семеновых ничего не знает: не сестра Катя на этот раз инициировала новый выпуск «сериала» и ей все равно, как год спустя живет Диана Шурыгина. Семья Семеновых устала от бесконечных шоу: его мама – учительница младших классов очень плохо себя чувствует из-за ситуации с сыном, у Сергея гастрит, который не должен перетечь в язву желудка. Так же у Семенова гайморит, заключенный нуждается в постоянном прокалывании гайморовых пазух. За «аморальное поведение» Сергея отчислили со второго курса Академии сельского хозяйства, так что его будущее под вопросом. Офицеры ФСИН заявили, что зэки не «опускают» мужчин в такого рода случаях, иногда бьют, но Семенова даже ни разу не избили.

В данный момент по интернету «гуляет» совсем другой фейк, который вскоре затмит «утку» об освобождении Сергея. Диана Шурыгина беременна, и отец ее ребенка явно не Сергей Семенов. Если бы девушка забеременела в день изнасилования – давно бы уже родила, ведь только под домашним арестом Семенов сидел 8 месяцев. Остается только диву даваться и гадать, что будет с отцом ребенка Шурыгиной: с него потребуют деньги, как с Семеновых, женят на Диане, посадят? Новое шоу Андрея Малахова обсудит Диану и ее беременность, но Семенов будет в этот раз не при чем.