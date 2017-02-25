Сергея Семёнова не освободили из тюрьмы, «насильник» рассчитывает выйти по УДО

«Насильник» Дианы Шурыгиной Сергей Семенов не может выйти из тюрьмы: его дело не пересматривали после третьего выпуска шоу «Пусть говорят». Должна была «сработать» новая апелляция, состояться суд, а такового не было. Сам парень уверен, что добьется УДО примерным поведением, тем более сокамерники его не трогают, но и о досрочном освобождении пока рано говорить.

Последний пересмотр дела Сергея Семенова после первого выпуска программы Малахова на «Первом канале» и так очень много сделал для парня. Вместо восьми лет в колонии строго режима Сергей будет сидеть три года в колонии общего режима, с шансом на досрочное освобождение. И не считает себя студент полностью «без вины виноватым» в данной ситуации. Не напишет заявление в полицию или суд только та девочка, которую игнорируют в пьяном виде, и на теле которой нет биологического материала. В противном случае закон всегда можно перекрутить как угодно, а все эти «возрасты согласия» в 16 и «совершеннолетия» в 18 – понятие относительное.

Некоторым действительно осужденным в изнасиловании без своей вины удавалось полностью реабилитироваться и обелить свое имя лишь в одном случае – если «жертва» сама в ходе разговора признается в клевете. Так «подловить» с диктофоном «жертву» Ванетту Гибсон удалось американцу Брайану Бэнксу. Девушка не скрывала, что написала заявление ради компенсации от школы в 1,5 млн. долларов. Но к тому времени Брайан вышел из тюрьмы, в которой провел около пяти лет. После отсидки Бэнкс не мог найти нормальную работу, и только избавившись от клейма насильника смог устроить свою жизнь в спорте.