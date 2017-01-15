Сериал «Шерлок»: ВВС просит россиян не разглашать детали заключительной серии

Вчера в Google Drive появилась последняя серия 4 сезона «Шерлок». Кинолента была в лицензионном качестве, переведена на русский язык. Об этом передает издание «RT».

Официальная премьера намечена на 16 января. В интернете, по этому инциденту, сразу началось бурное обсуждение. Так, в зарубежных социальных сетях появились шуточные комментарии о «русских хакерах» и «вездесущем Путине». Руководство ВВС попросило зрителей из РФ не рассказывать детали новой серии.

Пользователи интернета шутят: «Русские смогли взломать:1.сериал, 2.американские выборы», «РФ успела взломать множество стран, но сливать новую серию сериала? Путин слишком далеко зашел», «Так началась война? До официальной премьеры РФ слила серию сериала».

«Мы знаем о нелегальной загрузке эпизода. Обращаемся к тем, кто успел его уже увидеть. Пожалуйста, не распространяйте подробную информацию о сюжете заключительной части», — указано на страничке сериала.

Напомним, «Шерлок» был снят по произведениям Артура Конан Дойла. Его персонажи были перенесены в современную Англию. Главную роль киноленты играет британец Бенедикт Камбербэтч. Ему отведена роль Шерлока. Доктора Ватсона играет Мартин Фриман.