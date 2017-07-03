Дети армянских олигархов Лолита Османова и Гаспар Авдолян поженились в Лос-Анджелесе 1 июля. Заботливые родители Эльдар Османов и Альберт Авдолян сняли для своих наследников театр «Долби» — место, где кинозвездам вручают долгожданный «Оскар», и устроили им шикарное бракосочетание.

Армянская свадьба» «пела и плясала» на весь Голливуд. В первый день июля в Лос-Анджелесе оженились представители «золотой молодежи»: дочь Эльдара Османова Лола вышла замуж за сына Альберта Авдоляна Гаспара. Для ведения свадьбы доставили на самолете Ксению Собчак и ведущего «Пусть говорят», а пела для молодых и их гостей помимо некоторых российских исполнителей эпатажная Леди Гага. О родине во время пышного торжества на американской земле напоминали армянские традиционные танцы и выступление Стаса Михайлов, Светланы Лободы и Николая Баскова. Звезды, побывавшие на шикарном банкете, хвастаются этим в «Инстаграмах». Например, бывшая ведущая «Дома-2» счастлива, что работала на одном банкете с Леди Гагой.

Пока неизвестно, во сколько вылилась свадьба родителям молодоженов в рублевом эквиваленте, но весь зал был украшен цветочными гирляндами и арками, а на невесте было дизайнерской платье со шлейфом, украшенное жемчужинами и камнями. Не озвучиваются так же гонорары как зарубежных звезд, так и отечественных певцов. Но родители могут позволить себе устроить для молодых свадьбу в лучших армянских традициях: олигарх Эльдар Османов «поднялся» на энергетическом бизнесе, а Альберт Авдолян организовал компанию «СКАРТЕЛ».

Гости Гаспара и Лолиты даже приглашения на бракосочетание получили в лучших традициях церемонии «Оскар». Вместо обычной открытки с именами, местом и датой каждый получил маленькую коробочку, в которой лежал небольшой «Оскар», фишки для игры и пластинка из золота, на которой были указаны имена молодых и место проведения свадьбы.