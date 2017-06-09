Штормовое предупреждение в Белгороде и области было объявлено МЧС. В пресс-службе ведомства сообщили, что порывы ветра могут достигать до 23 метров в секунду. Непогода наблюдалась в прошедший четверг и сохранилась на 9 июня.

На основании данных, полученных центром по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в Белгороде и области, было объявлено штормовое предупреждение. В пресс-службе МЧС заявили о мощном ветре. Так, порывы ветра достигнут до 23 метров в секунду.

В прошедший четверг в регионе наблюдалась непогода, сильные дожди начались вечером и продолжаются сейчас. По прогнозам, местами может выпасть град и пройти грозы. В МЧС также напомнили о бдительности и соблюдении мер безопасности. Во время шторма дети не должны оставаться без присмотра, не нужно прятаться за остановками, щитами с рекламой и другими хрупкими конструкциями, без надобности не стоит выходить из дома. Если возникнет ЧС, нужно срочно звонить на номер 112, а также на телефон доверия белгородского МЧС 8(4722)399999.

Напомним, в столичном регионе в конце мая ураган нанес ущерб в размере 25000000 рублей. В результате происшествия погибло 15 человек, 10 из которых скончались в Москве, около 200 человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. В московском МЧС рассказали о 17000 рухнувших деревьев, 258 многоэтажных зданий остались без кровли. РСА сообщил, что ураган повредил более 2100 транспортных средств, ущерб предварительно оценили в 200 млн рублей.