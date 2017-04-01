Шутки на 1 апреля: как оригинально и актуально разыграть друзей и близких

Шутки на 1 апреля – неотъемлемая часть празднования Дня смеха. Шутить и разыгрывать сегодня будут во всем мире. И каждый желающий имеет полное право подшучивать над своими родными, близкими, друзьями и коллегами.

Поскольку для большинства из нас суббота первого апреля – не рабочий день, то устроить розыгрыш на работе вряд ли получится. Поэтому основные события будут разворачиваться в неформальной обстановке. Как же можно пошутить и разыграть так, чтобы было и смешно, и остроумно, и оригинально?

Самые распространенные шутки в наше время – шутки с электронными письмами и СМС-сообщениями. Отправить на телефон друга или родственника можно все что угодно. Пользуются популярностью сообщения типа «откройте дверь, я устал ждать» или «милый, я беременна». Также можно подшутить и более жестким способом – при помощи письма в почтовом ящике. Например, можно распечатать текст повестки в военкомат или квитанцию со счетами коммунальных услуг с невероятно большой суммой. Конечно, в таких случаях лучше потом предупредить, что это – всего лишь шутка, иначе потом могут быть последствия.

Также пользуются популярностью классические шутки с клеем или двухсторонним скотчем и бытовыми приборами, а также розыгрыши с компьютерами и телефонами.

Самое простое – изменить настройки компьютера или телефона. Например, поменять в настройках компьютерной мышки расположение кнопок для левшей. Так функции левой и правой кнопки поменяются местами. Можно подложить под некоторые клавиши клавиатуры тонкий картон или бумагу, и тогда клавиши перестанут работать, хотя визуально ничего не будет заметно.