Сильные морозы пришли в Нижний Новгород: власти советуют жителям не покидать домов и квартир и тщательно следить за своим здоровьем

В Нижний Новгород пришли суровые морозы. Синоптики прогнозировали на эти выходные серьезное похолодание, и не ошиблись. Холодать в городе будет и в понедельник, а уже со вторника погода должна стабилизироваться.

По состоянию на текущий момент в городе сохраняется морозная погода. Столбики термометров в Нижнем Новгороде показывают в среднем -14 градусов. По области температура ниже на один-два градуса.

Существенное похолодание в регион пришло вчера, четвертого февраля. В ночь на субботу столбики термометров опустились примерно на семь градусов. Ночью температура опускалась до -20 и ниже, а днем теплело на шесть-семь градусов.

Усиливает морозные ощущения и достаточно сильный ветер. Сейчас в Нижнем Новгороде скорость ветра равна 11 км/час. Также местами в городе наблюдаются осадки.

Завтра, шестого февраля, в регионе похолодает еще больше. Температура воздуха днем, по прогнозам синоптиков, установится на отметке не выше -17, а ночью и вовсе опустится до -24. Такая же погода будет сохраняться и во вторник. Но уже в ночь на среду начнет теплеть.

В связи с похолоданием в городе возникла большая вероятность коммунальных аварий. Кроме того, власти советуют гражданам по возможности не покидать своих домов, поскольку в сильные морозы повышается риск заболеть простудой и получить осложнения.