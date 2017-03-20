«Синий кит»: бдительная учительница из Украины спасла подопечного от «кита»

Харьковчанка, работающая учительницей, доказала, что ребенка можно спасти от «Синего кита», общий язык с подростком тоже можно найти, а странности поведения можно не упустить и вовремя отследить. Из престижного лицея города Харькова в Нацполицию поступил звонок: парень 16-и лет всю неделю ведет себя странно и не ходит в школу. Мальчика с изрезанными руками отвезли в больницу.

Психологам, которые детям не читают нудных поучений, подростки рассказывают сами, зачем просятся в «игру». Они это делают потому, что Интернет – это «целый мир», где ты тот, кем ты хочешь быть, поскольку виртуальные друзья не приедут проверять. И чем больше пресловутых «лайков», «репостов», «больших пальцев вверх» — тем ты круче и статусней. Что касается реальной жизни, то обычно она у заядлых «виртуалов» запущена, проблем слишком много, а контакты в большинстве своем разрушены, с родителями – в первую очередь. Иногда в этом отчуждении виноваты сами родители: не доверяют подросткам, читают переписку, не понимают, что у них первая любовь. Но если на ребенка не сильно давить, то он сам придет к выводу, что в «Синий кит» играют только маленькие и глупые под руководством таких же маленьких и глупых.

Говорить о том, что кто-то «зомбирует детей извне» нельзя с полной уверенностью. Много ли взрослых ради спокойствия ребенка хотя бы на несколько дней выйдет из Сети и проживет без «Вконтакте»? Нередко взрослые просто не знают, что делать, видя подростков на краю крыши, и начинают истерить не меньше детей. Не все, как учитель из Украины, сохраняют при этом выдержку и хладнокровие. К счастью, есть социальные педагоги, которые и ребенку помогут, и родителей в истерике успокоят.