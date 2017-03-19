«Синий кит» что это: суицидная игра является военной разработкой для контроля поведения

«Синий кит» является военным проектом, предназначенным выполнять контроль поведения подростков. Такое мнение озвучил Константин Небытов, который является специалистом в области психологии.

Константин Небытов, занимающий должность руководителя центра судпсихиатрии им.Лунца, что данная разработка направлена против детей, которые имеют отношение к русской культуре, языку. Специалист считает, что все эти подобные группы включены в одну систему, которая выполняется их управлением. чРанее американцем Беренсом Скиннером была создана технология поведенческой модификации. Он был против свободной воли, проявления сознательности. По словам Небытова, игра «Синий кит» и подобные ей опасные развлечения, напоминают данную технологию американского психолога. Для создания и поддержки огромной системы нужны большие ресурсы. Здесь присутствуют денежные средства, логистика, специалисты, которые осуществляют координацию. Он также отмечает, что кадры должны быть надежные, которые завтра не выйдут на площадь для разоблачения.

Необходимо отметить, что активисты «МедиаГвардия» сообщили, что на сегодняшний день в российском сегменте социальных сетей в «группах смерти» насчитывается больше 70000 ребят. Что касается украинского сегмента, здесь цифра меньше – 35000 детей. Опасные игры постоянно набирают популярность, сейчас они стали появляться в других странах. Подписчикам групп от 14 до 21 года. Стоит уточнить, что данным вопросом в РФ заинтересовались на уровне главы страны.