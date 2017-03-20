«Синий кит» что это за игра: опасное развлечение добралось до Польши

Правоохранительные органы Польши проводят расследования по факту покушения на собственную жизнь тремя детьми, которые являются участниками игры «Синий кит».

Школьников Западной Померании склоняли через виртуальную сеть к совершению суицида. Об этом сообщила местная полиция, которая на сегодняшний день занимается расследованием данного дела. Польская генеральная прокуратура обратилась в министерство образование страны, для дальнейшей реакции на данную опасность.

Ранее российский психолог высказал свое мнение, что за «группами смерти» стоит целая сиcтема, где имеется логистика и большой штаб рабочих. По его словам, это военная технология, направленная сейчас на подростков, имеющих отношение к русской культуре и языку.

Напомним, в феврале украинская киберполиция заявила, что администраторы суицидных групп склоняют детей к самоубийствам, фиксируя смерть с помощью онлайн-трансляции. Поклонники подобных сообществ называют себя китами, которые вызывают у них ассоциацию со свободой. Это детям также навязывают в группах. Недавно киевские правоохранительные органы смогли спасти школьниц, собиравшихся покончить с жизнью. Несовершеннолетние играли в «Синий кит», а суицид являлся их последним заданием в этом опасном развлечении.