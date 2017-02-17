«Синий кит»: что собой представляют кураторы «групп смерти» в ВК

Жительница Ивано-Франковска «сдала» своего «куратора» Национальной полиции Украины, когда ее стали спрашивать о «группе смерти» «Синий Кит». В больницу дочь доставила мать, когда увидела у нее на руке надрезы и надписи «Разбуди меня в 4:20», а врачи позвонили в ювенальную превенцию полиции. Девочка рассказала, как попала в ВК в «группу смерти», как получала задания, что помимо нее в группе было еще шестеро ребят.

Подростки, которые состояли с потерпевшей в группе, не были со всей Украины – это юные франковцы, из нашли, заинтересовали и завербовали. Украинские СМИ пишут, что каждый день страшные задания отсылала своим сверстникам другая девушка, считающая себя вправе играть чужими жизнями. Такие «деятели» уверены, что им по закону ничего не будет, потому практически не шифруются, оставляя «концы» с Сети. На данный момент все странички детей заблокированы, на них работает Нацполиция. Сама девочка рассказала, что надрезу на руках, надписи и окровавленные киты – не более чем правила игры. К 50-ому дню она бы «соскочила», но специалисты убедили ее в обратном.

Социальная Сеть «Вконтакте» давно и успешно борется с «группами смерти», но их находят по хэштэгу # синийкит, если убрать тэги, то любая такая группа может заявить, что она не при чём. Между тем в Украине детские суициды учащаются, а способ ухода из жизни выдает причастность «Групп смерти». Чтоб вернуть обратно свою страничку, которую заблокировали, пользователю придется долго объяснять, зачем они выбрали кита в роли символа и такие странные хэштэги. «Вконтакте» не только борется с данным явлением, но и собирает статистические фаты для борьбы с «Синим китом».