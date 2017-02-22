Синий Кит: что толкает подростков продолжать выполнение смертельных квестов?

Психологи бьют тревогу: дети, погрязшие в смертельную игру «Синий кит», не прекращают выполнять квесты, даже когда им перестает нравиться происходящее. Только первые несколько заданий из пятидесяти могут показаться увлекательными, потом от детей стребуют страшные вещи. Ответ тут один: шантаж держит в «игре» подростков, не давая им просто выключить компьютер на несколько дней.

В фильме «Нерв», действия которого напоминают нынешнюю ситуацию с «Синим китом», «наблюдатели» были действительно всемогущими. Администраторы этой «игры» начинали рушить жизни тех, кто вышел из опасного «квеста». Но ребенку надо объяснить, что кино и реальная жизнь – немного разные вещи, а напугать смертью мамы или несчастным случаем для папы – не значит сделать. Так херсонская девочка Катя сбежала из дома и пряталась у друзей от «Синего кита», думая, что спасает маму от «админов». Мать школьницы отметила, что у ребенка начала развиваться паранойя: ее постоянно кто-то преследовал.

На самом деле выйти из игры можно в любую минуту, но разумнее не начинать ее. В случае выхода начнутся угрозы вроде «пусть твоя мама теперь ходит, оглядываясь». Манипуляторы из «группы смерти» внушат, что любовь равна самопожертвованию, если не умрет подросток – умрут родители. Это давит на неокрепшую психику школьника, у него пропадает критичность, умение сопоставлять факты, воображение ребенка само приводит его к суициду. Киберполиция Украины предполагает, что видео с суицидами детей продают за огромные деньги богатым психопатам вроде «наблюдателей» из «Нерва».