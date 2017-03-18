«Синий кит»: что за игра и как вытащить из нее своего подростка?

Необходимость поскорее спасти ребенка из игры «Синий кит» очевидна: «кураторы» дают ему задания на членовредительство и расшатывание психики. Последним заданием будет суицид, но до этого, на 28 день, ребенок будет молчать и не отвечать родителям. Вопрос в другом – как убедить его бросить это опасное занятие? Психологи по мере сил отвечают на волнующий вопрос.

Попадают в «Синий кит» дети так же, как их родители попадали к наркоманам или начинали спиваться: играть в «Кита» «круто», «модно», это повышает социальный статус. Святая вера в то, что «соскочить» можно в любую минуту, жива по сей день. Но покидать игру будет непросто: основное давление начинается после того, как ребенку становится невесело причинять себе боль, за кита на руке потащат к психологу, а фильмы ужаса не вызывают интереса. Анонимы заявляют, что знают, где живет семья ребенка, потому вскоре найдут родных и убьют их. Дети, вышедшие из групп смерти, говорят разное. Одни заявляют, что профанация и малолетство «админа» видна за версту: после ареста взрослого парня-админа Филиппа Будейкина игры толком нет. Другие уже перепутали виртуальность и реальность, и потому угрозы чужих людей, которые не приедут и ничего не сделают, они воспринимают всерьез.

Самый эффективный способ выхода из игры – самый простой: послать «куратора», уйти из всех тематических пабликов, выключить компьютер на несколько дней и увидеть, что маму никто не убил. Тут главное – под руководством той же мамы не повестись на все манипуляции «админов». Как вести себя в интернете потом – вопрос важности этого способа общения в жизни ребенка. Можно поступить по принципу: «новая страничка-новая жизнь» и идти играть в «Белого медведя», где не анонимные админы дают квесты на добрые и нужные дела.