«Синий кит» что за игра: мнение детей об опасном развлечении

На сегодняшний день не утихают обсуждения в виртуальной сети об игре «Синий кит» и подобных опасных развлечениях. Несмотря на переживания родителей, не все дети понимают эту игру.

Игра, которая подталкивает подростков на суицид, затронула детей и их родителей. После появления информации, что из-за участия в подобных играх были зарегистрированы сотки детских самоубийств, родители постоянно проверяют активность своих детей в социальных сетях, усиливается их контроль. Не все дети заинтересованы этих развлечением.

«Я считаю, нормальные вечером книги читают, а моя мама мою переписку. Мне 16 лет, а у нее еще есть доступ к моим профилям в социальных сетях. Она прочитывает абсолютно все мои записи», — рассказывает школьница, отмечая, что понимает волнение своей мамы, но что контролировать так не лучший способ.

Что касается суицидных сообществ, ими девушка никогда не интересовалась, так как призналась, что интернет использует в других целях, больше познавательных. Еще один подросток признается, что знает о существовании опасных игр, но не понимает, почему они сейчас так обсуждаемые. Он считает, что ими могут заинтересоваться люди, у которых имеется расшатанная психика.

«Не понимаю, как можно добровольно играть в такие игры и после совершить самоубийство. Посещаю только социальные сети, где у меня подписка на разные группы, поднимающие настроение». – рассказал еще один 16-летний парень.