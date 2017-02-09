«Синий кит»: группа смерти угрожает убить родных, если ребенок не убьет себя

Организаторы «смертельных квестов» вроде «Синий кит», «Море китов» и «f58» покинули социальные сети, откуда их выгнали, но обосновались в других. Они по-прежнему вербуют в опасную игру детей из Казахстана и России, угрожая смертью родителей. Обычно 50 дней даются согласно книге «50 дней до моего самоубийства», чтоб ребенок одумался, но подростков вынуждают совершить суицид именно на 50-ый день.

«Центр по борьбе с киберпреступлениями» сейчас ищет «группы смерти» с китами или в «Инстаграме», или в «Твиттере». Сергей Пестов, лидер борьбы с преступностью в Сети против детей, уверяет, что «киты мигрировали» в другие соцсети после ареста лидера «флешмоба самоубийств». Филиппу Лису-Будейкину инкриминировали статью 33 ч.4 УК РФ. Но это не мешает детям включаться в странную игру и просить «разбудить в 4:20». Просьба разбудить в 4 утра – один из главных признаков того, что ребенок уже в игре. Самоубийства, которые случились рано утром. натолкнули следствие на мысль, что замешаны «группы смерти». Подросток, который так «воспитывает родителей», хочет, чтоб его нашли и остановили.

С детьми, которые не хотят играть, «кураторы» ведут себя несколько иначе, чем с остальными. Им дают понять, что обратно дороги нет, что умрет или подросток, или его родители, чья-то смерть будет обязательно. Обычно требует перерезать себе вены или сброситься с крыши, веревку или таблетки используют дети, которые не справились с жизнью и без «куратора». Если внимательно присматриваться к ребенку, следить за ним, то можно понять, «в игре» он или нет. У завербованного подростка на руке появляется изображение кита, вырезанное чем-то острым. Тогда надо внушить ребенку: кураторы – не боги, домашний адрес они вычислили по IP-адресу, а за угрозы их моно и посадить.