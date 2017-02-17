«Синий кит»: игра добралась до украинских подростков

Опасная игра «Синий кит» добралась до украинских подростков, хотя и в меньшей мере, чем в Казахстане и России. Чтоб уберечь детей от «смертельного флешмоба», нужно примерно представлять, что такое «подросток в современном мире». Пролить свет на этот вопрос согласилась психолог Дарья Отыч.

Самой распространенной ошибкой детей, которые уже «в игре», является вера в то, что «соскочить» можно в любую минуту. Это не совсем так: «соскочить» можно, но дети, которым это удалось, заявляют, что не обошлось без взрослых. Их или клали в больницу с порезанными венами, или вели к психологу, или писалось заявление в полицию. Но дело в том, что в подростковом возрасте ребенок со своими проблемами пойдет к маме или к учителям в самую последнюю очередь – ему намного важнее принятие сверстников. А его сверстники скажут, что играть в «Синего кита» — круто, все таки делают, «завязать» можно в любую минуту. По такому же механизму наши родители начинали курить и пить, а нынешнее поколение «подсаживалось» на наркотики. Но все это происходило на улице, нынешние подростки с рождения окутаны информационными технологиями.

Чтоб ребенок не начал искать приключений, общения и понимания в Сети, нужно ему стать другом в первую очередь – не кричать, не давить, не контролировать, а просто все ему объяснить. В первую очередь то, что его уход причинит маме огромную боль – нет ничего страшнее, чем потерять ребенка и пережить его. Есть много нормальных и добрых взрослых, которые помогут в случае чего, но «наставники» — не из их числа. Им плевать на чувства и переживания детей, которые не являются их родными детьми.