«Синий кит»: игра призывает к убийствам вместо самоубийств

Даже в самых ужасных новостях об играх вроде «Синего кита» или «Разбуди меня в 4:20» не шло речи об убийствах вместо самоубийств. Дети занимались вырезанием китов на руках, членовредительством, молчали сутками, загоняли себя подъемами в 4:20. Но ни разу «админы» не велели ребенку даже кошку убить. Недавно же выяснилось, что в Москве «куратор» подбивал сына убить маму.

Женщину, которая пришла в полицию с заявлением, приняли за сумасшедшую: она заявила, что «кукловоды» из «Синего кита» подбивают ее мальчика убить ее. Это что-то новое: обычно дети спасают мам, кончая собой – «админы» заявляют, что умрет или сам ребенок, или вся его семья. Пишут о проблеме достаточно много, но убийц из детей пока никто не делал. Сначала Елена (имя изменено по понятным соображениям) подумала, что сына завербовали «группы смерти» — на руке парня появились порезы. Подростку так же звонили из другого города, что говорит о небезопасности «админов». Но переписка в ВК показала, что ребенка готовят не к суициду, а к преступлению. Теперь приказ на 50-ый день имеет два страшных варианта.

Московские СК РФ уже вышел на людей, которые манипулировали ребенком. Его гаджеты были изъяты несмотря на многочисленные протесты, так же мать потащила сына к специалистам. Что-то же заставило подростка вообще начать разговоры на тему убийства родной матери. Хотя обычно дети уходят из жизни, когда призывы от «Синего Кита» накладываются на большие неприятности в реальной жизни. На Рому из города Волгограда навалилось все: призыв «куратора» из игры, тот факт, что его видели пьяным за школой, ушла любимая девочка. Хорошист не справился с жизнью, на него возложили слишком много задач, и парень попросту «сломался».