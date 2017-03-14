«Синий кит» игра: задания кураторов заставляют детей убегать из дому

В Украине, как и в России, подростки бегут из дому, и нередко это связано с игрой в «Синего кита». Дети так спасаются от «кураторов», спасают родителей от него же. Иногда приходится ночевать на вокзале, потому что бабушки, родственники и даже друзья тут же позвонят домой, а домой нельзя – «админы» пригрозили убить маму, если не покончишь собой.

Две несовершеннолетние украинки играли в «Синего кита» пока это было весело: они рисовали китов, пускали их «летать» по классу в виде самолетиков, царапали руки и вырезали на них китов. Но в какой-то момент уроженкам Таромского Днепропетровской области стало невесело: то ли приказали фильмов ужаса насмотреться, то ли по кранам лазить, то ли вставать в 4:20 и молчать. Девчонки решили уйти как в детстве – «Я больше не играю», но им стали угрожать. Адреса девчонок быстро оказался у «админа», но им было некому объяснить про IP-адрес компьютеров. Нацполиция нашла беглянок в Днепре на вокзале и вернула домой, велев родителям поговорить с дочерьми. Поступок, конечно, благородный, но не всем взрослым надо верить. Сверстница девочек под ником Gugger заявила СМИ, что «игры нет», пугают малолеток такие же малолетки, как и они. Задания в основном полны абсурда, но подростки не видят этого.

Родители двух некогда братских стран задаются вопросом: зачем взрослые люди из числа «кураторов» убивают их детей. В чем смысл? Что с этого имеют другие, если они не имеют против семей детей ничего личного? Неизвестно зачем, зато известно как – детям развивают их и без того многочисленные комплексы, настраивают против родных, внушают, что или смерти подростка никто не заметит, иОли за жизнь мамы надо платить своей жизнью. Много ведется речь про «мир иной», но любая религия скажет, что туда не пускают самоубийц: их даже не отпевают в церкви.