Родителей, узнавших, что их чадо попало в игру вроде «Синего кита», «Моря китов» и «Разбуди меня в 4:20», волнует только один вопрос – как забрать оттуда ребенка. Ответ один: развенчать культ самоубийц, самоубийств, «всемогущих администраторов». Следует объяснить, что автор книги «50 дней до моего самоубийства» не умерла, ей 20 лет и она написала книгу, а Филипп Будейкин в реале ничего собой не представляет.

Волонтеры их Казахстана успешно «отлавливают» таких «синих китов», и подростки видят, что кураторы «групп смерти» — ничтожества. Павлодарский психолог Гульмира Топанова пожимает плечами: самоуничтожаться стало модно, рисковать собой – мода и «мэйнстрим», а о чувствах родных и близких жертвы «групп смерти» не задумываются. Все в таком духе поведал специалисту подросток 16-и лет от роду, на руке которого мать обнаружила вырезанного кита. Предположительно, «группы смерти» довела до смерти взрослую девушку из Караганды: она поверила админам в 19 лет и повесилась.

По последним данным, Филипп Будейкин. Администратор, которого удалось найти, давал противоречивые, а порой бредовые интервью, что говорит о его неадекватности. То он заявлял, что просто «раскручивался» как музыкант, а то рассказал, что его послала Украина убивать российских детей. Теперь гибнут дети, России, Казахстана и Украины, в меньшей мере – Киргизии, так что назвать деятельность Филиппа Лиса «диверсией» нельзя. Подросток должен понять, что ничтожество не должно им манипулировать.