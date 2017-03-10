«Синий кит»: какая группа ВК противостоит подростковому суициду?

Группа «Белый медведь», созданная двумя ребятами из Тирасполя, единственная в соцсети ВК может противостоять скандальному «Синему киту». Админы рассчитывают увести из «групп смерти» детей и направить их в противоположное русло. Почему именно «Белый медведь» — студенты из Приднестровья не объясняют, но наверно потому, что белые медведи добрые, очень чистоплотные и ассоциируются с медвежонком Умкой.

Чтоб школьникам и студентам не становилось скучно, и они не бежали из игры – Павел Доника и Сергей Иордатий постоянно дополняют уже придуманные правила. Мало уже прислать фото чистой квартиры или дневника с оценками – надо выиграть конкурс на самое красивое фото, самую лучшую учебу, самого лучшего нарисованного мишку. Так же, пока админы, ни от кого не скрывающие лиц, учатся и работают, ребят свободно и без оскорблений общаются о своих делах. Они советуют фильмы и книги о том, что нужно не бояться трудностей и не бояться жизни. Большой популярностью пользуются фильм «Миллионер из трущоб» и цикл книге о коте Бобе – спасителе юноши-наркомана.

Цель у «Белого медведя» — спасти хотя бы одну душу, показав детям совершенно другую жизнь и не отрицать при этом, что в Сети есть немало «групп смерти» и других опасностей. Новость о том, что в Мелитополе дети из школы №1 решила заделаться не «китами», а «медвежатами», оказалась фейковой. К сожалению, не нашли ни школы, где ребята решили коллективно делать добро, ни самых юных участников. Школа-санаторий №1 таким точно не занимается, вечерняя школа №1 – тем более, но все директора школ пообещали расспросить учителей. Может, «медвежата» и найдутся.