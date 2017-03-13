«Синий кит»: какие задания кураторы «группы смерти» выдают «китам»

Игра «Синий кит» с ее смертельно опасными заданиями разошлась уже не только на пространстве СНГ, но и в странах Европы. Действительно ли игра является столь же страшной и опасной, как о ней говорят, пока не до конца ясно, но известно одно – дети продолжают выражать свой интерес к «группам смерти».

Известно, что администраторы «Синего кита» работают с подростками исключительно на психологическом уровне. Они никогда не пересекаются в реальной жизни, но при этом поддерживают связь через Интернет. Выполняя поочередно все задания, подростки постоянно втягиваются в атмосферу игры – тематика подобных заданий соответствующая.

Начинается игра невинно. Первым заданием для игрока (кита) является сделать надпись лезвием на руке с позывным к игре. Вторым заданием является проснуться в 4:20 и смотреть страшные видеоролики. Третьим заданием является сделать порез на вене, но не глубокий. А четвертым – нарисовать на листочке кита.

Дальше задания становятся все более серьезными. К примеру, начиная с десятого задания, киту необходимо проснуться рано и пойти на крышу здания. В дальнейшем такие же задания тоже встречаются. При этом игрокам предлагают забраться на самое высокое здание, либо же на мост или кран. Таким образом, ведется психологическая подготовка к решающему заданию.

В конечном итоге, подросток, исцарапавший свои руки и ноги лезвиями, несколько раз побывавший на крыше, должен покончить с собой. Те, кто это сделал – победители, те, кто нет – проигравшие.