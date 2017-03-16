«Синий кит»: корни суицидной группы уходят в СССР

На Земле нет ничего нового: корни такого нового, модного и современного явления, как игра «Синий кит», уходят в СССР. Но тогда данное явление носило совсем иное, даже противоположное направление, его сейчас пытается возродить группа «Белый Медведь». Дети в пионерском прошлом тоже получали «задания» каждый день от кураторов, но они вставали, делали зарядку, принимали душ и полные сил шли хорошо учиться.

Каждый день подростков, которые играли в «Красного кита» ждал новый пионерский «квест»: помыть полы, выучить то, что не давалось, помочь неуспевающему. Игра вроде «Тимуровской вольницы» нравилась подросткам и их «кураторам». А сейчас, чтобы дети вместо компьютерной игры приготовили маме утром яичницу – нужно бороться с группой «Синий кит», которая подстрекает подростков к суициду. Неизвестно, есть ли у «Белого Медведя» задание «ложись спать в одно и то же время каждый день», но его необходимо ввести: приверженцам «групп смерти» расшатывают режим сна. После развала СССР очень многие важные, даже базовые вещи извратились: больше «не престижно» парню уметь хотя бы картошки себе нажарить, зато «модно» царапать лезвием кита на руке.

Сергей Иордатий и Павел Доника учат своих «медвежат» избегать «штампов»: ты учишься – не значит «ботаник», просто тебе интересен мир и ты не хочешь быть в нем дегенератом. Ты умеешь приготовить хотя бы бутерброды маме – ты не «лузер», а ее добрый и хороший сын. Мать не на то, чтобы собой жертвовать, и вообще пора вернуть нормальные отношения в системе «родитель-ребенок». А спорт любого «хлюпика» может превратить в чемпиона. То, что суицид для слабаков – правда, и пора об этом смело и открыто говорить одноклассникам. Плохо, когда очень хорошее «старое» становится «хорошо забытым»: «Синего кита» можно победить только «Красным китом».