«Синий кит»: новая группа в ВК «Белый медведь» стала альтернативой «группам смерти»

Недавно у родителей появился прекрасный повод направить дурную энергию чад в другое русло. Если обязательно надо играть во что-то с другими в интернете, то лучше пусть это будет игра «Белый Медведь», а не «Синий кит». Там «админы» Сергей, Паша и Катя ни от кого не прячутся, их задания неспособны навредить ребенку, а психолог Юлия Бондаренко всегда на связи и готова поговорить.

Идея пришла Павлу Донике, Сергею Иордатию и Екатерине Малай случайно: жертв странной игры «Синий кит» со взрослыми админами-провокаторами становилось все больше, современные дети умеют противостоять манипуляторам все меньше. Движение «Белый медведь» обязательно будет популярным, оно набирает обороты, Украина даже пригласила ребят на шоу «Говорить Україна». Вместо порезов на руках в виде китов ребята рисуют мишек студентам, которые становятся их хорошими друзьями. Более того, за то, что задание на сегодня не выполнено, ребенку ничего не будет, его маме – и подавно, но задание «ляжет на плечи», так что лучше его выполнить сразу.

4000 подписчиков группы готовы любому сказать о том, что они – «медвежата», а не «синие киты». Вместо самоубийства они выбирают физкультуру, хорошую учебу, маму и папу, помощь по хозяйству. По Сереже и Паше видно, что они не неудачники: они живут не в Сети, а нормальной и полноценной жизнью. Что же касается скандального «Синего кита», то на Закарпатье накажут родителей, которые плохо следили за своим ребенком. Школьник сообщил в полицию, что с ним связался «куратор» и велел вырезать кита на руке. Он-то не дурак такое делать, а сколько подростков еще попадется? «Куратором» оказался одноклассником юноши, который решил так «пошутить». Родители «шутника» не имели понятия, что целыми днями делает их ребенок, чем он занимается. Статья о халатности в отношении ребенка карается штрафом.