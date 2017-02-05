«Синий кит»: новая подростковая «игра в смерть» пугает родителей

В Киргизии обеспокоены новым увлечением местных подростков. Игра «Синий кит», которую уже успели связать с нашумевшими «группами смерти», уже привела к человеческим жертвам. Однако психологи советуют родителям не паниковать и не создавать большого ажиотажа, поскольку это может только усугубить общую ситуацию.

Одно подростковое самоубийство в Бишкеке повлекло за собой неслыханный ажиотаж. Родители бьют тревогу, и это вполне естественная реакция. Но в таких случаях лучше не паниковать, ведь паника и тщательный контроль своего ребенка может привести к серьезным последствиям.

Конечно, подростковые самоубийства и попытки суицида – явление достаточно распространенное везде. Другое дело, что на фоне ажиотажа с «группами смерти» все больше таких случаев начали связывать с социальными сетями.

Профессиональный психолог Евгения Михайлова советует родителями не контролировать своего ребенка так навязчиво, как это часто происходит. Вместо того, чтобы отбирать у него смартфон и читать его сообщения, лучше просто понаблюдать за его поведением, не ограничивая его личное пространство.

Самая грубая ошибка, которую в таких случаях допускают родители – навязчивый контроль ребенка. Чувствуя его на себе, подросток может попросту пуститься во все тяжкие, и тогда последствия действительно могут быть очень серьезными.

В целом же, если Вы уверены, что ребенок действительно имеет проблемы с психикой, стоит обратиться к хорошему психологу. Причем сперва за консультацией и только потом уже непосредственно с ребенком.