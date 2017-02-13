«Синий кит»: об игре высказался министр внутренних дел Казахстана

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов высказал все, что у него наболело по поводу «групп смерти» вроде «Синего кита» и «Соря китов». По его словам, мониторинг соцсетей осуществляется каждый день, как специальными сотрудниками, так и волонтерами, но закрыть найденные паблики они не могут. ВК принадлежит России, а «Фейсбук» и «Инстаграм» — США.

Владельцы соцсетей давно обязаны работать с казахами только через казахстанских провайдеров, а с появлением «групп смерти» эта необходимость назрела – подчеркнул господин Касымов. Сейчас началась бумажная волокита: по каждой обнаруженной в ходе мониторинга группе подается запрос, а пока запрос рассмотрят администраторы ВК, пока ответят с точки зрения своего законодательства – кто-то из детей погибнет. Даже Филипп Будейкин – россиянин, но его влияние могло докатиться до Казахстана. Все это на правительственном часе постарался донести министр внутренних дел до коллег.

Министр подчеркнул: детям ломают психику, а потом пугают смертью родителей, и они творят страшные вещи. Подростки встают в 4:20, чтоб их никто не обнаружил и не остановил, залезают на перила моста и стоят там, приучая себя к смерти. Чем ближе к 50-ому дню – тем более абсурдные и опасные задания: подростки клянутся, что они – «киты», взбираются на башенные краны и стройки, обещают «дойти до конца», смотрят одни только фильмы ужасов. Анастасия Хохлова, когда писала книгу, подразумевала, что выбор есть, а 50 дней даются на «подумать», но у завербованных детей выбора нет. Это и многое другое подчеркнул в своем выступлении Калмуханбет Касымов.