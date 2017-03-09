«Синий кит» обзавелся социально-полезной альтернативой «Белый Медведь»

Хочется верить, что социально-полезная, безопасная и очень интересная игра «Белый медведь» скоро выгонит всех «китов» из соцсети «Вконтакте». Тираспольские студенты решили, что закрывать «группы смерти» важно, но без альтернативы толку не будет. Подростки – народ, который очень легко берется «на слабо», и это «слабо» будет со знаком «плюс», а не со знаком «минус».

«Медвежата» знаю всех своих «админов» поименно, а те дают детям понять, что кроме игры у них есть учеба, сессия и обязанности в отношении семей. Подросткам тоже стоит всегда помнить о том, что мир вокруг них не вертится. Да, они не «ничтожества», не «биомусор», как уверяют в «Тихом доме» и «Синем ките», но и не «пуп Земли». Задания, которые каждый день придумывают Сергей Иордатий и Павел Доника, направлены на нормализацию отношений с родителями и в школе, на борьбу с подростковым эгоизмом, с зацикленностью на себе. Вместо самоубийства на 50-ый день создатели «Белого медведя» планируют для ребят что-то необычное и запоминающееся, это будет сложнее генеральной уборки дома или хороших отметок.

Стало известно, что скандальную книгу «50 дней до моего самоубийства» уберут из интернета решением «Роспотребнадзора». Хотя это не она убивает детей: если книгу дочитать до конца – можно понять, что главная героиня справилась, не покончила собой. Она покончила, но со старым именем, прежней жизнью, а 50 дней нужны на «одуматься». Но книгу признали противоправной литературой, которая несет экстремистские идеи. Но в книге содержатся описания различных способов суицида, высказывания о бессмысленности всего земного, потому ее решили запретить.