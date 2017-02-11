«Синий кит»: парень из Казахстана рассказал, как «влип» в смертельную игру

Подросток из Актау рассказал, как «влип» в смертельную игру, как наносил сам себе увечья и как избавился от «куратора». Двенадцатилетний ребенок рассказал, что порезы на руках — первое задание от «наставника», дальше они стали б более жестокими. Их мальчик выполнять не собирался, ему не понравились такие «игры», а школа, где он учился, вовремя забила тревогу.

По словам мальчика, в соцсети ВК можно легко найти группу вроде «Синий кит» и «Море китов», дети передают друг другу как это весело – играть со смертью. Мальчик не получил задание через три дня: взрослые-администраторы определяют, кто из ребят так балуется, а у кого реальные проблемы со сверстниками и в семье. Указания получил друг подростка, но сам парень настойчиво стучался к кураторам и тоже получил задание. В школе, где учился подросток, забили тревогу – его руки, изрезанные цифрами и буквами, стали самым настоящим ЧП. О ребенке было кому побеспокоиться: рейдовые проверки смотрят руки детей Казахстана и выявляют на них рисунки и порезы. Таких детей тут же берут в оборот психологи и социальные работники, родители солидарны со школой в этом вопросе.

Член общественной организации Ислам Угушев из Алматы доказал, что «кураторы» — не боги, а выйти из игры можно в любую минуту. «Наставники» нередко – такие же малолетки, как и сами подростки, один из них 1999 года рождения. Он даже не думал прятаться и как-то шифроваться от «Совета Общественной Безопасности»: фейковый Арман Ж. и реальный Арман Ж. были подписаны друг на друга. Чтоб Казахстан знал «кукловода» в лицо, Ислам Угушев выложил канал подростка с YouTube. Детям, которые «в игре», полезно посмотреть на этого «властителя душ» — тупого, малолетнего и невоспитанного.