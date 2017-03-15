«Синий кит»: почему подростки стремятся выполнить задания смертельной игры?

Игра «Синий кит» продолжает оставаться на первых полосах отечественных электронных изданий. К несчастью, поводы говорить о ней появляются регулярно. Тревогу бьют уже даже в самых отдаленных уголках пространства СНГ.

Несмотря на все усилия администрации сайта «ВКонтакте», эффективно бороться с игрой никак не получается. Сайт блокирует сотни тысяч подозрительных групп и аккаунтов, а случаи вовлечения подростков в смертельную игру все равно фиксируются.

Дело в том, что все «группы смерти» являются закрытыми, а общение участников с кураторами происходит в режиме личной переписки. То есть администраторы сайта просто не видят поводов для блокировки таких страниц. Тем более что блокировка проходит в автоматическом режиме.

За последние дни факты участия подростков в «Синем ките» фиксировались в Карелии, в Татарстане, в Иркутске, в ряде украинских городов, в Прибалтике и даже Белоруссии. И это только те регионы, происшествия в которых широко освещались в прессе.

К счастью, не сбылось фейковое предсказание о массовом суициде подростков в воскресенье, 12 марта. Как рассказали источники в МВД, целью этих сообщений было посеять панику, прежде всего, среди родителей подростков.

Эксперты Роскомнадзора считают, что контролировать каждый шаг своих детей, лишать их Интернета не стоит. Стоит присмотреться к их поведению, обратить внимание на то, ведет ли ребенок ночную жизнь, просыпается ли слишком рано по утрам.