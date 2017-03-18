«Синий кит»: спасшийся ребенок рассказал, как можно выйти из игры живым

В России игру «Синий кит» уже наименовали «эпидемией», бороться с которой очень сложно. Некоторые считают, что влияние «групп смерти» заметно преувеличено, другие уверены: угроза реальная, и с каждым днем она становится все более опасной.

Журналисты одного из популярных в России изданий связались с 16-летним Кириллом – российским подростком – одним из немногих, кому удалось выйти из «Синего кита» на позднем этапе.

Парень рассказал, что противостоять кураторам действительно очень трудно. Прежде всего, на психологическом уровне. «Наставники» настолько глубоко проникают в подсознание ребенка, что могут управлять его действиями даже посредством обычных угроз.

Эксперты, проанализировавшие случаи, когда детям удалось выбраться из игры, пришли к выводу, что сделать это можно двумя банальными способами. И в обоих случаях игроку придется распрощаться со своей страничкой, а, возможно, еще и сменить мобильный номер.

Первый способ: создать иллюзию того, что Вы выполнили последнее задание – убить себя. То есть достаточно просто перестать заходить на свою страничку, прекратить любые коммуникации с куратором. В конце концов, скорее всего, он решит, что задание выполнено.

Второй способ: завести вторую страничку, а прежнюю заморозить, а для верности можно добавить куратора в «черный список».

Оба варианта довольно банальны, но тем не менее действенны. Социальные сети и мобильные телефоны – единственные средства связи между кураторами и «китами».