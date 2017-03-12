«Синий кит»: «суицидная группа» добралась до стран Балтики, но в Латвии жертв нет

Глава МВД Латвии Рихард Козловскис заявил, что в Латвии жертв «Синего кита» не зафиксировано, и в то же время группы вполне реальны. Они не являются «городской легендой», как пишут некоторые европейские СМИ. Руководство господина Козловскиса официально сообщило, что ни одного случая подростковых суицидов с «Синим Китом» не связано

Отсутствие пока самоубийств, продиктованных «группами смерти», не говорит о том, что проблему не надо решать. Такие уточнения внес глава МВД в свое выступление в программе «Действующие лица» на радио. Но полиции не пол силу одной проверять, что подростки делают в интернете целыми днями, и поэтому органы нуждаются в помощи общественности. Суицид, к сожалению, давняя проблема для Латвии – сводят счеты с жизнью взрослые и дети даже без «Синего кита», но вина «групп смерти» в том, что они разбрасываются призывами умереть. И не дай Бог призыв упадет на подготовленную к этому почву. Но, тем не менее, паренек, который покончил собой в Риге, не играл в эту опасную игру. Но если «Кит» все-таки заплывет в Прибалтику, то статья для «кураторов» есть в уголовном кодексе Латвии.

Латышские СМИ посчитали, что очередной подростковый суицид в столице страны – первый случай гибели от «Синего Кита». Заголовки звучали как «Первая жертва «Синего кита», «Киты приплыли в Балтийское море» и что-то вроде этого. Подросток, наложивший на себя руки, был учеником христианской воскресной школы, но вера в ужасную участь души самоубийцы в аду не остановила мальчика. Не подумал он и о родителях в «мире без него», а на планшете была открыта страничка «группы смерти». Кирилла отключили от аппаратов, а полиции, которая не связывает игру и смерть, верующие прихода передали «привет».