«Синий кит»: суицидная группа обрела достойного конкурента в лице «Белого Медведя»

Игра «Белый медведь» — достойная альтернатива «группам смерти» вроде «Тихого дома» и «Синего кита». Ни одно задание, которое дают админы Сергей Иордатий, Паша Доника и Екатерина Малай не могут навредить здоровью ребенка или его психике. Зато «медвежата» научатся работать руками, шевелить мозгами и быть добрее к родным.

Сейчас «белые медведи» в отсутствие админов обсуждают последний видеоролик о детском суициде: сможет ли понимание того, что родители все-таки любят свою девочку, не дать ей уйти из жизни. Многие уверены, что сможет: родители сходили с ума, увидев тело ребенка под окнами, седели за один день, умирали от сердечного приступа. Есть и те, кто считает, что дети «уходят» в первую очередь назло родителям, но такие подростки это делают не в 4:20, а вечером. «Предки» должны прийти домой, найти их и отговорить. Нередко умирая, подростки спасают пап и мам, насмотревшись фильма «Нерв»: они верят, что вездесущие кураторы найдут маму и убьют. За выход из «Белого медведя» не будет угроз в отношении папы и мамы, но они никогда не узнают, что ребенок любит их. Те, кто остались, уже умеют мыть посуду, готовить родителям завтрак и рисовать мишек на Севере.

Студенты ПГУ им. Т. Г. Шевченко объяснили, что они с детьми просто дружат, без анонимности, открыто и очень «прозрачно». Дети знают, когда их «админы» заняты, когда им не до игры, когда у них свои обязанности по дому. Ребята и так герои, проникнуться миром каждого – адский труд, каждому, кто пришел в игру, не хватает внимания, любви и тепла. Многие, как девочка в ролике, уверены: после ее смерти родители займутся братиком – маленьким и более «перспективным». А ее гибели даже не заметят.